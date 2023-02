Apteka w Olsztynie. Zobacz, gdzie wykupisz leki w lutym 2023

Na Twój wybór mogą wpłynąć także inne kryteria Klienci wracają do swojej ulubionej apteki w Olsztynie, jeśli spotkają się tam z miłą obsługą i otrzymają szybką pomoc. Brak kolejek zachęca do skorzystania z ich usług.

Isla Cassis 30 pastylek do ssania

Xylogel 0,1%, żel do nosa z dozownikiem 10g

Xylorin 0,55 mg/ml aerozol do nosa 18ml

Ascorvita witamina C 1000mg 20 tabl musujących

Otrivin Aerozol do nosa 1 mg/ml 10ml

NEBU-DOSE HIALURONIC Roztwór do inhalacji na nadmierną wydzielinę...

Rinopanteina aerozol do nosa 20 g

Dmg Drugs Minerals And Generics

Docieraj do 3,7 mln użytkowników naszych serwisów dziennie

Lidzbark Warmiński, Lipowa 2 c

Lidzbark Warmiński, Lipowa 2 c

Farmaceuta - charakterystyka

Dzięki swoim pozytywnym cechom, lubiany farmaceuta może przyciągać klientów do danej apteki znajdującej się w Olsztynie. Powinien on wykazywać się empatią wobec pacjentów oraz doświadczeniem. Jest on specjalistą w dziedzinie farmacji. Będzie wiedział jak Ci pomóc, gdy zapytasz, jak stosować lek. Jego postawa wzbudza także zaufanie społeczne.