Gdzie można głosować w gm. Rędziny? Lista lokali wyborczych

adres: Adama Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: Srebrna 17, 42-242 Marianka Rędzińska numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: Szkolna 7, 42-242 Rędziny numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: Kielecka 37, 42-240 Konin numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: Szkolna 11, 42-240 Rudniki numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: Wolności 93, 42-240 Kościelec numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Co zrobić, aby oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych?

Każdy wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania. Na jednej znajdują się kandydaci do Sejmu, na drugiej kandydaci do Senatu. Na każdej z kart zaznaczamy jednego kandydata z konkretnego, jednego komitetu wyborczego. Nie wolno oddać głosu na dwóch kandydatów.

Aby oddać ważny głos przy nazwisku kandydata w miejscu do tego wyznaczonym (kratka obok nazwiska) stawiamy znak X. Są to dwie przecinające się linie w obrębie wyżej wymienionej kratki.