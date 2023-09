Lista lokali wyborczych w gm. Olsztyn. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Szkolna 12, 42-256 Turów numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: Kusięta 208, 42-256 Kusięta numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: Szkolna 4, 42-256 Biskupice numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: Szczytowa 43, 42-256 Skrajnica numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: Zamkowa 118, 42-256 Przymiłowice numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: pl. Plac im. marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: Główna 143, 42-256 Zrębice numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Czy można głosować bez meldunku?

W czasie wyborów możemy nie przebywać w miejscu swojego zameldowania. Dla osób, które mieszkają pod innym adresem, wypoczywają poza swoją miejscowością czy też przebywają w szpitalu czy więzieniu przygotowano odpowiednie procedury.

Każdy, kto mieszka poza miejscem zameldowania, powinien złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Można to zrobić przez internet, korzystając z profilu zaufanego lub w urzędzie. Do złożenia wniosku przez internet potrzebny jest login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy, a także skan lub zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości.

Dla tych, którzy jednorazowo chcą zmienić miejsce głosowania, np. z powodu zaplanowanego wyjazdu, przewidziano wniosek o dopisanie do spisu wyborców.