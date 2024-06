Przegląd prasy Olsztyn 7.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Olsztynie

Prasówka Olsztyn 7.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Sezon na truskawki w pełni, warto więc jak najczęściej sięgać po te pyszne i zdrowe owoce. Jedzmy je na surowo, używajmy do ciast oraz deserów. Warto wiedzieć, jak myć truskawki oraz je przechowywać, żeby dłużej zachowały swoją świeżość. Umyte w wodzie z dodatkiem jednego składnika będą dobre do jedzenia nawet przez kilka dni. A jeśli chcesz zachować ich świeżość na dłużej, to sprawdź, jak prawidłowo mrozić truskawki.