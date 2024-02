Przegląd prasy z Olsztyna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.02.2024

Wielkimi krokami zbliżają się walentynki 2024. Z tej okazji nie zapomnij podarować ukochanemu mężczyźnie prezentu. Jeśli nie wiesz, co dać swojemu ukochanemu na dzień zakochanych, to mamy dla ciebie kilka pomysłów. Oto garść inspiracji na upominek gotowy, zrobiony własnoręcznie i taki, który ucieszy was oboje.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych i stosowanie się do umieszczonych tam znaków drogowych. Na jednym z takich przejazdów w miejscowości Nowa Wieś Mała w gminie Dobre Miasto doszło do zdarzenia z szynobusem i osobowym volvem. W jego wyniku dwie osoby trafiły do szpitala.